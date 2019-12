Geschenkeumtausch : Kaufrausch nach den Feiertagen

Leverkusen Geschenke umtauschen und Gutscheine einlösen standen am Freitagmittag in der Innenstadt auf dem Programm.

Nach den Weihnachtstagen ist in der Innenstadt fast schon traditionell mehr los als vor den Feiertagen. Das liegt zwar auch daran, dass Schulferien sind und sich einige Menschen Urlaub genommen haben. Vor allem aber ist der Grund für den Ansturm der Geschenkumtausch nach Weihnachten. Für solch einen Umtausch gibt es viele Gründe. Deswegen machen sich nach den Feiertagen unglücklich beschenkte Menschen auf den Weg in die Geschäfte, um doch noch ein „Happy End“ nach den Weihnachtstagen zu erleben. Dementsprechend voll waren die Läden. Im „Saturn“ in der Rathaus-Galerie standen am Freitag zur Mittagszeit beispielsweise dreißig Kunden an der Kasse an.

Dies war allerdings nicht der einzige Grund, der die Leverkusener am Freitag in die Innenstadt führte. Einige kamen auch, um Zubehör für ihre Geschenke zu besorgen. Gerade Handyhüllen oder ein Controller zur geschenkten Spielekonsole werden oft nach den Feiertagen eingekauft. Beliebte Geschenke an Weihnachten sind häufig auch Gutscheine für verschiedene Dinge. Und so füllen sich die Geschäfte mit zahlreichen Menschen, die nun ihre Gutscheine einlösen wollen.

Info Darum werden Geschenke umgetauscht Gründe Das Geschenk passt nicht oder gefällt einem nicht. Manchmal funktioniert es gar nicht, oder zumindest nicht wie erwartet. Nicht selten bekommen gerade Kinder Sachen doppelt geschenkt.

So auch das Ehepaar Seegler. Diese waren nicht zum umtauschen in die Stadt gekommen. Im Gegenteil: Sie hatten einen Gutschein vom Kleidergeschäft „Olymp“ in der Rathaus-Galerie als Geschenk erhalten – und zwar weil Erik Seegler Stammkunde ist. Gleich einen Tag nach Weihnachten löste der 52-Jährige mit seiner Frau Irene Seegler den Gutschein ein und kaufte sich mehrere Hemden. Stressig war es für die beiden aber nicht. Es käme einfach darauf an, wo man einkaufe, bemerkte der 52-Jährige.

Zum Umtauschen hätten sie in diesem Jahr allerdings gar nichts, berichtete seine Ehefrau. Auch deswegen waren die beiden rundum zufrieden mit dem diesjährigen Weihnachtsfest und ihren Geschenken.