Wechsel in Leverksen : Kaufland-Filiale öffnet und ersetzt früheren Realmarkt

An der Stixchesstraße 123 erstett eine neue Kaufland-Filiale den früheren Realmarkt. Foto: Kaufland

Leverkusen Die neue Kaufland-Filiale an der Stixchesstraße 123 öffnet am Donnerstag, 21. Juli. Es ist die erste Kaufland-Filiale in Leverkusen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Lebensmittelhändler integrierte den bisheri dort ansäsigen Real-Markt, dessen Mitarbeiter bei Kaufland eine neue berufliche Perspektive erhielten.

Kunden erwarte ein moderner Verbrauchermarkt „mit einem umfangreichen Sortiment an Lebensmitteln und vielfältigen Produkten für den täglichen Bedarf“, heißt es in einer Pressemitteilung des Anbieters. Der Fokus liege auf den Frische-Abteilungen mit Molkereiprodukten, Obst und Gemüse, Backwaren sowie auf Fleisch, Fisch, Wurst, Käse und Antipasti. Das Gesamtsortiment umfasst mehr als 35.000 Artikel. Neben Markenartikeln, regional hergestellten Produkten, Eigenmarken, Bio-Produkten werden auch Fairtrade-Artikel verkauft. Ergänzt wird das Lebensmittelangebot durch Haushaltswaren, Elektroartikel, Textilien, Schreibwaren, Spielwaren und Saisonartikel sowie durch wöchentliche Aktionsware.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr.

(bu)