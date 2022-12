Was wird aus Leverkusen? Insolvenz – Kaufhof will wohl doch mehr Filialen schließen

Statt Weihnachtsvorfreude macht sich in der Magengrube von Mitarbeitern der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hierzulande wohl wieder ein flaues Gefühl breit. Unter anderem die Lebensmittelzeitung berichtet am Dienstag von einem internen Schreiben des Konzern-Gesamtbetriebsrates, in dem von bis 90 Filialen die Rede ist, die geschlossen werden sollen. Wesentlich mehr, als Ende Oktober von Karstadt-Kaufhof angekündigt. Außerdem soll in der Mail von erneutem Personalabbau von bis zu 30 Prozent in den Filialen die Rede sein.