Adventskalender der Lions Clubs : Große Freude über Hauptgewinn

Katrin Kirbisch freut sich über ihren Hauptgewinn, und mit ihr Marc Schütze und Manfred Hans (von links). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Katrin Kirbisch ist die glückliche Gewinnerin der Adventskalenderaktion der Lions Clubs.

Einen Monat nach Weihnachten sind die an Heiligabend erhaltenen Geschenke üblicherweise schon in den Alltagsgebrauch des neuen Besitzers integriert, in anderen Leverkusener Haushalten wiederum dem Einstauben verfallen. Bei der stolzen Hauptpreisgewinnerin Katrin Kirbisch ist dies nicht der Fall. Die Lions Clubs überreichten der Leverkusenerin am Freitag ihr vermutlich überraschendstes Weihnachtsgeschenk.

Von 8000 gedruckten Adventskalendern landete auf Katrin Kirbischs Schreibtisch Ende November der eine, hinter dessen 24. Türchen sich der Hauptgewinn des vergangenen Jahres verbergen sollte: Ein Einkaufsgutschein, einlösbar in der Rathaus-Galerie, mit einem Wert von 1000 Euro. „Ich konnte mein Glück am Anfang kaum fassen und habe meinen Kollegen nicht glauben können, als sie mir aufgeregt erzählten, ich hätte den Hauptpreis gewonnen“, berichtet die Gewinnerin mit einem noch immer etwas ungläubigen Gesichtsausdruck. Sie habe in ihrem ganzen Leben noch nie etwas gewonnen. „Ich bin eher diejenige, die an der Ladenkasse null Prozent Rabatt beim Glücksraddrehen rausschlägt“, erzählt Kirbisch und schmunzelt.

Info Verkauf für den guten Zweck Das verschneite Kolonie Museum zierte den Adventskalender der Lions 2019. 320 Gewinne im Gesamtwert von 17.000 Euro warteten hinter den 24 Türen. Mit dem Erlös durch den Verkauf des Kalender wurden soziale Zwecke unterstützt.

Ihr Arbeitgeber, die VR Bank Bergisch Gladbach-Leverkusen, hatte, wie viele weitere Firmen, schon früh einen Satz an Adventskalendern für die eigenen Mitarbeiter bestellt. Die Kalender der Lions Clubs sind im Leverkusener Stadtgebiet äußerst beliebt und daher jährlich zum anbrechenden Winter schnell vergriffen. „Wir erhalten so viele Anfragen, dass wir der Nachfrage mit unseren 8000 Exemplaren gar nicht gerecht werden können“, berichtet Manfred Hans, Vorsitzender des Hilfswerks der Lions Clubs Leverkusen. Wer im Dezember 2020 erneut sein Glück versuchen will, der solle sich schon gegen Mitte November auf die Jagd begeben.

Die Erlöse der Kalenderverkäufe gehen auch im Jubiläumsjahr wieder an die Einrichtungen, Projekte und Vereine, die die Lions Clubs unterstützen. Insgesamt 30.000 Euro haben die Clubs damit 2019 erwirtschaftet. In Ausschüssen und Abstimmungen wird über die Verteilung der Spenden entschieden.

Doch wer finanzierte die 320 Weihnachtsüberraschungen im Wert von 17.000 Euro überhaupt? Einen Großteil der Gewinne sponserten die Geschäfte der Rathaus- Galerie. Dazu zählten zum Beispiel ein Rennwochenende am Nürburgring und vier VIP-Karten für ein Spiel der Werself. Die zwei Einkaufsgutscheine im Wert von 500 und 1000 Euro stellten die drei Lions Clubs bereit.