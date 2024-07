Katholisches Bildungsforum Leverkusen mit neuem Programm Klima, Frieden und die Chancen der KI

In einer sich schnell entwickelnden digitalen Welt gewinnt Künstliche Intelligenz an Bedeutung. Drei Workshops richten sich an Hauptamtliche und Ehrenamtliche in katholischen Kirchengemeinden, caritativen Organisationen und sozialen Einrichtungen. Sie bieten eine Einführung in generative Künstliche Intelligenz und deren Anwendungsmöglichkeiten im kirchlichen Umfeld.