175 Jahre Sparkasse : „Kasalla“ rockt die Kundenhalle

Höhepunkt der Jubelfeiern zum 175. Geburtstag: das Konzert der Band „Kasalla“ in der Kundenhalle der Sparkasse. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Mit einem Familienfest und dem Auftritt der Kölner Mundart-Band erreicht Sparkassen-Geburtstag den Höhepunkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Schon seit Januar feiert die Sparkasse Leverkusen ihr 175-jähriges Bestehen mit vielen Aktionen. Allmählich neigt sich das Jubiläumsjahr dem Ende zu. Fast zum Schluss- und als Höhepunkt der Feierlichkeiten waren Kunden und Mitarbeiter am Samstag zu einem besonderen Event eingeladen: tagsüber zunächst zu einer Feier auf den Vorplatz an der Hauptstelle in Wiesdorf.

Dort sorgte die Musikschulband „Drive“ für Unterhaltung. Und die Leverkusener Eventagentur „Art Image“ hatte für Kinderbelustigung wie Basteln und Malen, Basketball oder Hüpfburg gesorgt. Wer seinen Ball geschickt platzierte, konnte an einer Stelle sein Pferd beim Wettbewerb schnell vorantreiben. Besonders stark nachgefragt waren die Ballons von Ballonkünstler Benedikt, der sich „Bloonie“ nennt und der seit zwölf Jahren bundesweit unterwegs ist. Im Handumdrehen zauberte der angehende Jurist lustige Figuren aus rund 1500 Ballons, die er nach Farben und Größen sortiert hatte. „Bei Mädchen ist das Einhorn gerade besonders beliebt“, beschrieb der Mann mit Fingerfertigkeit, Talent und Ausdauer. „Jungens wünschen sich eher Laserpistole oder Spiderman“. Dagmar Appel aus Manfort fragte nach eine, Pinguin für Enkelin Marie. Selbst wenn er sein Staatsexamen bestanden habe, werde er sein Hobby weiter betreiben, sagte der 39-jährige aus Münster. „Es macht einfach zu viel Spaß, so viele Leute mit strahlenden Augen zu sehen.“

Info 13 junge Menschen starten ihre Ausbildung (kno) Gutes Personal zu finden, wird für die Sparkasse immer schwieriger. Trotz allem starteten zuletzt 13 junge Menschen ihre Ausbildung bei dem Geldinstitut. Bereits jetzt hat das Bewerbungsverfahren für das Jahr 2020 begonnen.

Unterdessen wurde in der Kundenhalle kräftig gearbeitet. Bereits am Vortag hatte die große Räumungsaktion begonnen, um Platz zu schaffen für das abendliche Konzert von „Kasalla“. Zunächst wurden die mobilen Beratungskabinen verschoben, dann die Schreibtische in den Hintergrund geräumt. Am Samstag wurde davor die Bühne platziert.

Das Konzert mit der bekannten Kölner Mundart-Band sei eines der größten Events, das es jemals bei der Sparkasse gab, schilderte Rainer Schwarz, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. „Das ist schon ein logistischer Kraftakt, an dem die Kollegen seit Wochen arbeiten“, ergänzte er. Nur einmal zuvor habe man diesen Aufwand betrieben, als die „Höhner“ im Jahr 2008 nach dem Umbau zur Wiedereröffnung in der Kundenhalle auftraten. Wer zu den 1000 erlaubten Kunden und Mitarbeitern gehören wollte, musste sich im Vorfeld bewerben. Die Karten an die Zuhörer wurden per Zufall ausgelost. Die Verkaufserlöse sind für einen guten Zweck bestimmt.

Der Kinderspaß mit dem Ballonkünstler Benedikt gehörte zum Unterhaltungsprogramm. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)