Großes Dankeschön im Leverkusener Gesundheitspark Kasalla gibt Gratis-Konzert für Pflegekräfte

„Als wir vor einigen Wochen von dem Angebot hörten, waren wir natürlich sofort Feuer und Flamme“, sagt Pflegedirektor Matthias Klimkait voller Begeisterung für die besondere Möglichkeit, seinem Team eine außergewöhnliche Freude zu bereiten. „Gemeinsam mit unserer Geschäftsführung haben wir direkt alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Veranstaltung mit Bühne, Getränkewagen und Co. auf die Beine zu stellen.“ Und das mit Erfolg. So zelebrierten am Sonntagnachmittag mehrere hundert Mitarbeiter des Klinikums bei Sonnenschein eine sommerliche Open-air-Fete.