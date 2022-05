Leverkusener Jecken fündig : Karnevalsmottos für die nächste Session stehen fest

Leverkusen/Opladen Hauptsache, es kann ab dem Elften im Elften wieder durchgestartet werden.

Der Karneval in Opladen steht in der kommenden Session unter dem Motto „Jeck OP jöck“. Das hat das Komitee Opladener Karneval (KOK) gestern bekanntgegeben. Soll heißen: Opladener Jecke sind unterwegs auf allen Leverkusener Karnevalsveranstaltungen, in den Kneipen der Opladener Neustadt, bei Leverkusener Karnevalsveranstaltungen oder „wo ihr immer schon op jöck sein wolltet“, wie KOK-Geschäftsführer Thomas Loef informiert.