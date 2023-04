Mitgliederversammlung der Karnevalisten in Leverkusen-Wiesdorf Rote Funken danken Marijo und stellen sich zart neu auf

Mitgliederversammlung in „Polverfaß“ – klingt wie in vorpandemischen Zeiten für die Roten Funken. Fast. Denn neu war doch etwas. Oder besser gesagt: einer. Der 1. Vorsitzende Uwe Thal, der seine erste Versammlung in diesem Amt erlebte – und auf eine „ganz ordentliche Session“ zurückblickte. „Nach zwei Jahren Sitzungsabstinenz hakte es noch etwas an der ein oder anderen Stelle, aber die kleinen Herausforderungen konnten gemeistert werden. Wir sind zufrieden, dass es doch so gut gelaufen ist“, kommentierte er. „Und wir hatten mit Marijo I. einen tollen Prinzen, auf den wir immer noch sehr stolz sind.“ Der war quasi Dauerprinz im Wartestand, musste wegen der Pandemie zwei Jahre ausharren, bis er in der abgelaufenen Session endlich proklamiert werden konnte.