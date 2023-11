In Leverkusen öffnete sich die Kiste Der Nubbel ist wieder unter den Feiernden

Wir schreiben das Jahr 2023. Es ist Samstag, der 11.11., und pünktlich zur Sessionseröffnung tanzt der Nubbel bei den Altstadtfunken Opladen wieder sein Tänzchen. „Kumm erav us dingem Kist“, rief Harald Spanner, der Präsident der Altstadtfunken, in die Räume des Funkenturms hinein. Diese waren inzwischen gut gefüllt - etwa 250 Eintrittskarten wurden im Vorfeld verkauft - und die Menge wartete sehnsüchtig auf den Nubbeldanz. „Isch sträck mer noch schnell ne Botz aan“, rief der Nubbel zurück, der zu diesem Zeitpunkt noch in seiner Kiste lag.