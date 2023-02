Karneval in Leverkusen und Leichlingen Zoch und Party – das geht an den tollen Tagen

In Leichlingen hat das neue Blütenbad geöffnet, in Leverkusen das Calevornia. Für Schwimmer, Planscher und Sauna-Gänger. Spaziergänger sind bei gutem Wetter im Japanischen Garten und an der Wupper gut aufgehoben. Familien finden Abwechslung im Reuschenberger Wildpark, und Kunstliebhaber können die Gelegenheit nutzen, sich im Museum Morsbroich die Werkschau von Wolf Vostell und die Sammlung von Gerhard Theween in Ruhe anzusehen und den in Ansätzen bereits neu gestalteten Schlosspark mit dem neuen Witches‘ Cottage von Mark Dion zu bewundern.