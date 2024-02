Karneval in Leverkusen „Geisterstunde“ beim Zug in Schlebusch

Im 90. Gründungsjahr der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Schlebusch schlängelte sich der jecke Schlebuscher Schull- und Veedelszoch am Samstag zum 35. Mal quer durch das Dorf. gegen 13.33 Uhr ging es los an der Reuterstraße. Insgesamt 1341 Teilnehmer reihten sich in 31 Gruppen ein. Nach längerer Abstinenz waren auch vier Schulen aus dem Stadtteil dabei.