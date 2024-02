Jecken in Leverkusen „Geisterstunde“ beim Karnevalsumzug in Schlebusch

Wenn de Sonn schön schingk und der närrische Lindwurm am Karnevalssamstag durch Schlebusch zieht, dann strömen zigtausend Jecken – laut Polizei waren es zuletzt rund 40.000 - in den östlichen Leverkusener Stadtteil. „Petrus muss ein Schlebuscher sein“ war Ex-Prinz Matze überzeugt, während er den 35. Schlebuscher „Schull und Veedelszoch" für die Karnevalsfreunde Manfort kommentierte. „Erst am Abend soll es wieder regnen, und zwar Tränen für den FC Bayern München“, fügte er wenige Stunden vor dem Spitzenduell der Fußball-Bundesliga hinzu. An dem Tag, an dem das 90. Gründungsjahr der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Schlebusch mit einem spektakulären Umzug gekrönt wurde.