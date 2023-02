Leverkusen Alaaf! Tanzkorps begeistern beim Pänz-Pokal

Emma gehört so rein körperlich vielleicht noch nicht zu den größten Menschen auf der Erde. Wie auch, sie ist ja erst vier Jahre alt. Doch selbst in ihrem jungen Alter wächst sie auf der Bühne in Gesellschaft ihrer Freundinnen regelmäßig über sich hinaus. So nun auch wieder am Samstag beim „Pänz Pokal“ in der Rathaus-Galerie geschehen, bei dem Tanzkorps verschiedener Vereine miteinander wetteiferten und der Nachwuchs der Karnevalsgesellschaft Feuerwehr Opladen ebenfalls ihr Können zeigte. Für den Verein, der vor zwei Jahren seine Heimat in der alten Opladner Wache verlor, sind die Kinder ein Aushängeschild.