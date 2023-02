Lützenkirchen wie es singt und lacht „Loss mer danze“ – Musikvideo made in „Lützebömmel“

Falls irgendjemand in Leverkusen a) noch nicht in Karnevalsstimmung ist oder b) aus Gründen nicht zu den Umzügen kann, aber in jecke Stimmung kommen möchte: Wir hätten da einen Video-Tipp aus Lützenkirchen. Daran hat so gut wie das ganze „Dorf“ mitgewirkt – von den Freunden des Holzhausener Karnevals bis zur Apotheke und zur Eisdiele, von der Freiwilligen Feuerwehr bis zum Mofaclub, vom Schützenkönigspaar bis zum Bäckereiteam vom Willeke und und und. Alle sind in Bewegung für den Videoclip zum Sessionslied von Flo I., dem Lützenkirchener Prinzen, professionell aufgenommen und geschnitten. Die Augen- und Ohrenweide mit Heimatcharme ist köstlich anzusehen, verfolgt aber mehr als nur den Zweck zu unterhalten. Denn der Clip soll zum Spenden animieren. „Die Spenden kommen zu 80 Prozent der Stiftung ,Zukunft Jugend in Leverkusen‘ und zu 20 Prozent den Freunden des Holzhausener Karnevals aus Lützenkirchen zu Gute“, schreibt Flo auf der Seite gofundme.com, über die die Spendenaktion läuft. Zu seinem Lied „Loss mer endlich widder danze“ sagt der Prinz: „Schaut es euch an, teilt es, habt Spaß daran und... spendet, was das Zeug hält. Auch bei uns in Leverkusen gibt es Menschen, denen es nicht so gut geht.“