Karnevalszug in Schlebusch 35.000 Jecken und ein stolzer Prinz op jöck

Am Samstag war offenbar der Tag der Premieren beim 34. Schlebuscher „Schull und Veedelszoch“: Erstmals seit Gründung des närrischen Lindwurms zog Leverkusens Prinz Marijo I. offiziell mit dem Zoch durch das Dorf im Leverkusener Osten und verteilte an der Seite von Christoph Marx, Präsident der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Schlebusch, Schokolade und Strüßjer an von der Polizei geschätzte 35.000 Zuschauer.