Karneval Leverkusen 2024 Zwei Jecken vom Allerfeinsten

Für ihn gab es sogar eine Zeit, da stand er selbst auf der Bühne. Zwischen 2006 und 2012 trieb Neyers zusammen mit Werner Scheulen seine Späße als Teil des Duos „Zwei Verdötschte“. Die Männer waren im gesamten Rheinland unterwegs. Bis Neyers, der für sein Leben gerne Witze erzählt, aus gesundheitlichen Gründen aussteigen musste. Seinen Humor hat er sich dennoch bewahrt. Das zeigt schon alleine die Tatsache, dass er zwar vor zwei Jahren im Klinikum operiert werden musste. Weil der Termin aber in die Karnevalszeit fiel, ließ er sich „mit einer roten Pappnase in den OP fahren“, erzählt Neyers. Zuvor habe er mit der Ärztin im Anästhesie-Raum das Lied von Willi Millowitsch „Ich ben e'ne Kölsche Jung, wat willste maache“ gesungen, beschreibt der Oberjeck. Der Fastelovend sei für ihn mithin nicht nur Brauchtum und Tradition, sondern auch ein unverzichtbarer Teil seines Lebens. „Mit fröhlichem Beisammensein und ganz viel Gefühl“, fügt der zweifache Vater und vierfache Großvater hinzu, der vor seinem Ruhestand 41 Jahre bei Dystar beschäftigt war, einem ehemaligen Gemeinschaftsunternehmen der Bayer und der Hoechst AG. Gerade in der heutigen Zeit, geprägt von Hektik und Stress, sei die fünfte Jahreszeit eine Quelle von Wärme und Gemeinschaft, so der Wiesdorfer Obernarr. „Haltet zesamme“, rät er den Menschen. „Dot bütze, laache, singe un schunkele. Am beste dat janze Johr. Dat wör jut för all Lück.“