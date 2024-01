Karneval in Leverkusen 2023/24 Von Prinzenburg bis Kamelle-Wurf-Contest

Ein königlicher Popo sitzt gern weich und komfortabel. Das ist kein Geheimnis, und das findet auch Jecken-Oberhaupt Prinz Mally I. Deshalb, und wohl weil es sich für ein Blaublut gehört, residiert er zwischen seinen vielen Auftritten in der fünften Jahreszeit stilecht im Lindner-Hotel an der BayArena, das er jetzt zur Prinzenburg machte und in das er mit viel Wumms und Trara einzog. Thomas Lingenauber, Präsident des Festausschuss‘ Leverkusener Karneval (FLK), lobt mit dem ersten Einzug der Jecken in die schicke Hotel-Lobby als den „Beginn einer wunderbaren Freundschaft“.