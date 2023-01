Jeckes Treiben in den Sälen So lacht, tanzt und schunkelt Leverkusen

Leverkusen · Endlich wieder feiern. Nach zwei Jahren Corona-Pause läuft in Leverkusen der Sitzungskarneval auf Hochtouren. An diesem Wochenende wurde in vielen Sälen geschunkelt und gelacht. Hier ist unser Überblick.

22.01.2023, 14:39 Uhr

Und hoch mit dem Mariechen! Bei der Nostalgiesitzung der Opladener Altstadtfunken traten auch die Neustadtfunken auf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Raphael Gaede