Karneval in Leverkusen Jeck, soweit das Auge reicht

Je weiter die Karnevalssession fortschreitet, desto mehr steht die Welt der Jecken auf dem Kopf. Nahezu am laufenden Band wird marschiert, gesungen, getanzt und geschunkelt. Am Freitag sorgte das Komitee Opladener Karneval (KOK) für einen solch stimmungsvollen Auftakt in das Wochenende. Nachdem das Tanzkorps „Die Schlebuscher“ den zünftigen Abend in der Stadthalle Bergisch Neukirchen unter Leitung von KOK-Präsident Peter Rösgen eröffnet hatte, vermittelte Wicky Junggeburth einen wehmütigen Rückblick in den Karneval der Nachkriegszeit. Sehr zur Freude des Opladener Ur-Gesteins Toni Blankerts, der genau 20 Jahre vor Junggeburth als Prinz von Opladen und später viele Jahre als KOK-Senatspräsident fungierte. Nach etlichen Jahren war der 86-Jährige – am 6. Februar feiert er seinen 87. Geburtstag - erstmals wieder bei einer KOK-Sitzung dabei. Neben einem abwechslungsreichen Programm sah er auch den Auftritt der KOK-„Klimbim-Familie“.