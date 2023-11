Karneval in Leverkusen Frühstart in die Session – Samstag geht’s schon los

Karnevalskusen · Der Nubbel muss früh raus aus den Federn. Teils noch vor dem Elften im Elften. Die ersten Karnevalsgesellschaften und Vereine starten schon an diesem Wochenende in die Session. Und in der Ostermann-Arena geben sich Brings, Kasalla und Co. die Klinke in die Hand.

02.11.2023, 18:06 Uhr

Peter Brings kennt Leverkusen mittlerweile quasi wie seine Westentasche. Samstag spielt seine Band „Brings“ in der Ostermann-Arena. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)