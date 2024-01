Karneval in Leverkusen 2023/2024 Einmal Engel sein im Zoch

Bis Ende des Monats läuft die Anmeldephase für die Helfer auf der Seite wagenengel-leverkusen.de, schreibt Andreas Beljan, Teamleiter der Wagenengel Leverkusen und Zugleiter in Schlebusch. Jedes Jahr sucht er mehr als 300 Leute, „die mich bei den Karnevalszügen als Wagenengel unterstützen und die Züge in Leverkusen sicherer machen“, notiert er auf der Seite. „Es erwartet Dich eine umfangreiche Einarbeitung/Briefing vor jedem Einsatz. Ein supernettes und kompetentes Team mit vielen erfahrenen Engeln. Einen netten Chef, der Dich so nimmt wie Du bist und Deinen Fähigkeiten entsprechend einsetzen wird.“