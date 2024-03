Ein-Euro-Aktion der Leverkusener Karnevalisten trägt Früchte 11.000 Euro für die Züge sind sicher

Wie ein Karnevalsumzug funktioniert, das weiß Clara (bald drei) schon ganz genau. Bei ihrer Premiere am Zugweg in Opladen stellte sie sich im Einhorncape weit nach vorn, lächelte ihr unschuldigstes Kinderlächeln und schrie aus Leibeskraft abwechselnd „Alaaf“ und „Kamelle“. Das klappte wunderbar: Die Kamellcher flogen ihr von den Wagen und aus den Beuteln der Fußgruppen nur so zu. Kind glücklich. Karnevalisten froh. So geht jeckes Brauchtum.