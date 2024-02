Karneval in Leverkusen Opladener Rosenmontagszug startet bei Sonnenschein

Pünktlich zum Zubeginn kam die Sonne raus. Der größte Zoch Leverkusens ist in Bewegung. „Bützje un Konfettiknall, Opladen fieret Karneval“ lautet das diesjährige Motto. Der vom Festausschuss Leverkusener Karneval (FLK) veranstaltete Narrentreck am Rosenmontag startete um 14.11 Uhr auf der oberen Kölner Straße und löst sich in der Gerhardt-Hauptmann-Straße auf.