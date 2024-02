Karneval in Leverkusen Bützje und Konfetti beim Opladener Rosenmontagszug

Pünktlich um 14.11 Uhr startete der Rosenmontagszug und Prinz Mally I. strahlte mit der Sonne um die Wette. Von seinem Prinzenwagen sah und kommentierte er einen Umzug, der für ihn alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Farbenfroh und bestens gelaunt zogen 1500 Teilnehmer und fünf Musikkapellen unter dem Motto „Bützje un Konfettiknall, Opladen fieret Karneval" an ihm vorbei. Zigtausende Menschen säumten die Straßen, um das große Spektakel mitzuerleben und in die ausgelassene Atmosphäre am höchsten Feiertag der fünften Jahreszeit einzutauchen.