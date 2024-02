Karneval in Leverkusen Kleiner Zug macht großen Spaß in Holzhausen

Das Fehlen eines amtierenden Narrenfürsten hielt die Freunde des Holzhausener Karnevals nicht davon ab, ihr 33-jähriges Bestehen gebührend zu feiern. Schon gar nicht, das Jubiläumsjahr mit einem Umzug am Tulpensonntag unter dem Motto „33 Johr zosamme stonn, unser Zoch weed wigger jonn“ zu krönen. In den Vorjahren überließen die Vereinsmitglieder ihren Gästen stets den Vortritt, ehe sie sich mit dem Prinzenwagen am Ende der Karawane einreihten. In diesem Jahr war alles anders, und die Gastgeber – darunter zahlreiche ehemalige Tollitäten – zogen strahlend voran, während sie ihre Strüßer und Kamelle verteilten.