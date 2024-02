Weiberfastnacht in Leverkusen Jecke Wiever und ein Prinz erobern die Macht

Nun ist es offiziell: Die kommenden Tage regieren die Narren auch in Leverkusen. Im verbalen Schlagabtausch mit Prinz Mally I. in den Luminaden zog Oberbürgermeister Uwe Richrath am Ende den Kürzeren. Er hatte sich als Jonny Cash verkleidet, konnte aber stimmlich mit seinem Vorbild nicht ganz mithalten. Mit einem Lächeln und lobenden Worten gab er symbolisch den Schlüssel ab. Der Applaus der rund 300 bunt kostümierten Jecken, die bei Regenwetter in die Luminaden gekommen waren, war ihm gewiss. (Vollständiger Bericht folgt)