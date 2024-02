Karneval in Leverkusen Tausende Hitdorfer Jecken schunkeln sich warm

Das Hitdorfer Dreigestirn strahlte voller Vorfreude. „Darüber, dass es gleich Kamelle regnet, statt Wasser“, erklärte Bauer Norbert. „Wir freuen uns darauf, dass es heute nur fröhliche Leute gibt, die uns anlächeln“, kommentierte Prinz Bernhard. „Ich freue mich auf strahlende Augen“, versicherte Jungfrau Pauline am Freitag kurz vor dem Start zum 29. Hetdörper Schull- und Veedelszoch. Und die Drei hielten ihr Versprechen, während sie ihre närrischen Untertanen unter anderem mit Kamelle, Schokolade und Strüßjer verwöhnten. Zigtausend bunt kostümierte Menschen, darunter auffallend viele Familien mit kleinen Kindern, hatten sich an den Straßenrand gestellt, um dem Trifolium und insgesamt 1500 Zugteilnehmern in 39 Gruppen zuzujubeln. Kurz nach 14.33 Uhr und fast pünktlich setzte sich der närrische Zug, der in Leverkusen stets den Anfang aller Umzüge bildet, ganz gemütlich in Bewegung. Gemütlich deshalb, erläuterte Zugleiter Bert-Josef Diepes, der sich in dieser Funktion jährlich mit Michael Braune abwechselt, damit die nachfolgenden Gruppen aufrücken konnten, ohne dass Lücken entstanden. Es dauerte nicht lange, da glichen die Straßen – passend zum Motto „Spaß an der Freud für alle Leut" – einem farbenprächtigen Schauspiel, waren erfüllt von Lachen und Musik. Da gab es zum Beispiel die „Hetdörper Fründe 2.0“, bei denen Kinder in aufblasbaren Rennautos saßen. Als „Bade-Enten“ kamen die „Jecke Wiever“ daher, in deren Gruppe sich auch Hendrik, der 22-jährige Sohn von Carolin, beteiligte. Die Teilnehmer der Rheindorfer Kita Sankt Aldegundis hatten sich als „Superhelden-Familie“ verkleidet. Für laute Musik sorgten die „Klüngelkids“ unter dem Motto „Ich fühl mich Disco“, während die gerade erst aus der Schweiz angereisten „Glungge Phoniker“ sowohl farbenfroh und stimmungsvoll mitmischten. Kritik am Tagesgeschehen oder an der fehlenden Fährverbindung? Fehlanzeige! Obwohl die Rheinfähre „Fritz Middelanis“ an diesem Tag nicht – wie sonst üblich – Zuschauer aus Langel über den Rhein transportieren konnte und alle Anwohner unter der fehlenden Fährverbindung zu leiden haben. Einzig das Team „Zukunft pink Hitdorf“ hatte die aktuelle Kampagne gegen sexuelle Übergriffe und vermeintliches „Flirten" im Karneval aufgegriffen. „It's a dress - not a yes", stand auf dem Wagen, den die jungen Leute mit sich führten. Jenny Kobelt erklärte: „Wir setzen ein Zeichen für Frauen im Karneval. Leider denken Männer, dass sie uns einfach begrapschen können.“