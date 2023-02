Karnavalsfieber in Leverkusen Kamelle für den Rosenmontagszug

„Die Kids sind wirklich motiviert bis in die Haarspitzen“, sagt Thomas Loef. Freitagvormittag haben der Geschäftsführer des Komitees Opladener Karneval (KOK) mit KOK-Präsident Peter Rösgen und weiteren Mitgliedern den Schulstoff kurzzeitig ums Fach „Rheinisches Brauchtum“ erweitert. Der KOK lieferte Popcorn, Schokoriegel und weitere „hochwertige Süßwaren“ an – Kamelle für den Rosenmontagszug. Die Herzogschule geht mit. Das freut den KOK. Anfang der Woche hatten Karnevalsgesellschaften berichtet, dass bei Kitas und Schulen für die ersten Nach-Corona-Umzüge teils doch noch Zurückhaltung herrsche. „Da müssen wir wieder mehr motivieren.“ Damit Eltern für den jecken Spaß an der Freud nicht noch zusätzlich finanziell belastet werden, will der KOK unterstützen. „Die Kinder haben sich riesig über unsere Kamellespende gefreut“, merkt Thomas Loef an.