Karneval in Leverkusen Ganz Wiesdorf fest in Narrenhand

Pünktlich um 13.33 Uhr gibt die Sirene des THW-Autos an der Spitze das Signal, dass sich der Zoch in Bewegung setzt. Etwa zwei Stunden wird es dauern, bis auch das hintere Ende des jecken Lindwurms den Zickzack-Parcours durch die Innenstadt absolviert haben und sich in der Wöhlerstraße auflösen wird. Bis dahin heißt es jedoch unzählige Mal „Wiesdorf Alaaf“ und „Leverkusen Alaaf“, während die rund 1000 aktiven Teilnehmer Kamelle und andere Geschenke in die feiernde Menge am Straßenrand werfen.