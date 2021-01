„Planungsarroganz“ der Behörden entgegengetreten : Karl Lauterbach: Leverkusen muss sich beim Autobahnausbau verweigern

Leverkusen Der Bundestagsabgeorndete (SPD) sieht noch eine Möglichkeit, wie es doch noch zur Tunnellösungen für die A 1 und die A 3 in der Stadt kommen kann.

„Es gibt noch eine Chance“, sagt Karl Lauterbach im Beustton der Überzeugung. „Eine Chance, die Pläne von Scheuer abzuwenden.“ Es geht um eines der für Leverkusen wichtigsten Themen, für das sich Lauterbach in Berlin verwendet hat, oft kritisiert wurde, dranblieb: den Autobahnausbau. Pünktlich zum Start der Adventszeit hatte Staatssekretär Enak Ferlemann mitgeteilt: Der Autobahnausbau für die A 1 und die A 3 in Leverkusen erfolgen oberirdisch. Damit sind die Tunnellösungen, nach denen Leverkusen lechzt (und jahrelang dafür kämpfte), vom Tisch. Fast. „Die Pläne von Scheuer, die ich übrigens für skandalös halte, können noch auf eine Weise abgewendet werden“, sagt der Leverkusener Bundestagsabgeordnete und schlägt so etwas wie zivilen Ungehorsam vor. „Über Parteigrenzen hinweg muss sich Leverkusen der Umsetzung des Berliner Beschlusses verweigern.“ Stadt und Stadtrat müssten den zahlreichen Genehmigungen, die die Verwaltung für die Bauarbeiten etwa bei für Zufahrtswege, Durchfahrterlaubnisse auf städtischen Grundstücken und Baustraßen erteilen müsste, eben nicht erteilen. „Das wäre ein Signal an den Staat, dass es so nicht geht, dass Regieren über die Gesundheisbedürfnisse einer ganzen Stadt hinweg nicht das Maß der Dinge sein kann und darf.“