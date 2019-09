Kampf um Parteivorsitz : Karl Lauterbach gibt seinen Fraktionsposten ab

Karl Lauterbach will im Duo mit Nina Scheer Parteichef werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Karl Lauterbach zieht sich aus der Spitze der SPD-Bundestagsfraktion zurück. „Ich kann nicht gleichzeitig für den Austritt aus der Großen Koalition werben und mit dem Koalitionspartner Gesetze verhandeln“, sagt Leverkusens Bundestagsabgeordneter.

Lauterbach ist bisher stellvertretender Fraktionschef. So könne er sich „weiter konsequent für die Interessen des Wahlkreises in Berlin einsetzen, ohne dass ich Rücksicht nehmen muss auf die Einengungen der großen Koalition“. Er gehe diesen Schritt bewusst im Wahlkampf um den Parteivorsitz. Trotz der Konkurrenz aus NRW, Norbert Walter-Borjans tritt auch an, ist Lauterbach sicher, gute Chancen zu haben. „Ich fürchte die Konkurrenz nicht.“