Corona-Ausbruch im Awo-Seniorenzentrum Leverkusen-Rheindorf : Lauterbach: mehr Personaltestungen in Heimen

Lauterbach: mehr Personaltestungen in Heimen

Karl Lauterbach kennt das Seniorenheim in Rheindorf. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Rheindorf Der Bundestagsabgeordnete für Leverkusen twitterte sein Bedauern zu den Vorfällen in Rheindorf und fordert noch konsequentere Schutzmaßnahmen.

Zum Corona-Ausbruch im Awo-Pflegeheim mit 15 Toten und zwei weiteren Toten, bei denen das Virus nicht nachgewiesen werden konnte, die Stadt es aber auch nicht ausschließt (wir berichteten), meldet sich Leverkusens Bundestagsabgeordneter und Epidemiologe Karl Lauterbach (SPD) am Sonntag beim Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort.

„Ich kenne dieses Pflegeheim in meinem Wahlkreis gut. Covid-Testungen des Personals sind Standard. Trotzdem wurde durch Pflegepersonal B.1.1.7 in die Einrichtung getragen. Das ist furchtbar. Es muss noch viel strenger in den Pflegeheimen getestet werden“, fordert er.