Neujahrsempfang : Europa und die apokalyptischen Reiter

Leverkusen Der SPD-Abgeordnete Lauterbach begründet als Festredner der Europa-Union, warum diese EU-Wahl so wichtig ist.

2019 wird für die Europa-Union ein besonderes Jahr: Am 26. Mai ist Europawahl. Ein Urnengang, der beim Wahlvolk mitunter als nebensächlich betrachtet wird. Eine völlige Fehleinschätzung, wenn man dem Festredner bei der Jahresversammlung mit Neujahrsempfang in Schloss Morsbroich folgt. Für den SPD-Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach ist diese Wahl eine „Schicksalswahl, bei der es um die Zukunft Europas geht.“ Warum das so ist, begründete der Medizinprofessor mit einem sehr facettenreichen Vortrag. Fazit: Die apokalyptischen Reiter sind unterwegs. Will Europa sie abwehren, muss schnell und konsequent gehandelt werden. Und: Europas Bürger sollen für die „liberale Demokratie“ zur Wahlurne gehen und so das Erstarken von Rechtspopulisten verhindern.