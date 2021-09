Bundestagswahl : Zum fünften Mal für Leverkusen nach Berlin

Seine Wahlkampfstände in den Fußgängerzonen werden zu Infoständen. „Die Leute löchern mich mit Fragen“, sagt Karl Lauterbach . Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Karl Lauterbach kennt den Berliner Politik-Zirkus seit 16 Jahren. Und er will weitermachen. Unter neuem Kanzler. Und mittlerweile mit Personenschutz. Die Drohungen gegen ihn haben zugenommen. Die Themen, die er bearbeiten will, auch.

Ob er noch Puste hat? Immerhin geht die Frau, die zeitgleich mit ihm angefangen hat – sie als Kanzlerin, er als Bundestagsmitglied – nun in Ruhestand. „Ich bin noch motiviert. Und jetzt besonders“, sagt Karl Lauterbach. Zum fünften Mal tritt er an, den Wahlkreis Leverkusen/Köln-Mülheim in Berlin zu vertreten. So, wie er es seit 2005 tut.

Nur dieses Mal würde es anders. Ohne Angela Merkel. Mit ihr hat Lauterbach in den vergangenen eineinhalb Jahren über Parteigrenzen hinweg eng zusammengearbeitet in Pandemiethemen. Jetzt, holt er denn wieder den Sieg, wird er mit einem neuen Kanzler beraten oder einer Kanzlerin. Am liebsten mit Scholz. Nicht nur, weil der auch Sozialdemokrat ist, sondern weil Lauterbach ihn am besten kennt. „Seit 20 Jahren arbeite ich mit Olaf Scholz zusammen. Wir haben ein gutes Vertrauensverhältnis.“

Info Tischtennisleidenschaft und Regenbogenpresse Vita Karl Lauterbach wurde 1963 in Düren als Kind einer Arbeiterfamilie geboren. Er studierte Medizin, unter anderem auch an der Harvard-Universität. Einer seiner Schwerpunkte: Epidemiologie. Lauterbach hat fünf Kinder aus zwei Beziehungen, ist derzeit Single und sucht „nicht aktiv nach einer neuen Partnerin. Das hat nur die Regenbogenpresse so berichtet.“ Freizeit Er macht viel Sport, liebt Tischtennis, würde gerne wieder mehr bei Rot-Rot-Gold Porz im Verein spielen, joggt, trainiert auf dem Ergometer. Ernährung Lauterbach empfiehlt den Verzehr von Heidelbeeren. „Wegen der gesunden Polyphenole in der Schale.“ Lauterbach über Lauterbach sachlich, in naiver Art altruistisch, sehr neugierig.

Aber gleich, ob Laschet, Scholz oder Baerbock: Lauterbach will seinen Sitz im Bundestag nicht kalt werden lassen, „weil es diesmal viele Änderungen gibt: neuer Kanzler, neue Herausforderungen“. Und alte: „Umweltschutz, große soziale Spannungen im Land, die Rente muss abgesichert werden. Vieles ist liegen geblieben“, sagt er selbstkritisch. Immerhin regieren in dieser Legislaturperiode CDU und SPD gemeinsam. Kurz vor dem Ende der Ära Merkel teilt der 58-Jährige Lob an die Kanzlerin aus: „Ich habe sie so erlebt, dass es ihr um die Sache geht. Sie begreift sehr schnell, ist sehr gut vorbereitet. Mit ihr lässt sich auf hohem Niveau gut zusammenarbeiten – ohne Eitelkeiten.“

Auch sich selbst beschreibt der fünffache Vater – „meine Älteste ist 25, Juristin, sie unterstützt mich im Wahlkampf“ – eher als uneitel. „Ich bin darauf ausgerichtet, Dinge zu erreichen, kann sehr hartnäckig sein. An der Bürgerversicherung arbeite ich beispielsweise schon seit 2003.“ Am Thema Feinstaubbekämpfung und gegen den oberirdischen Autobahnausbau in Leverkusen ist er seit Jahren dran. „Ich arbeite sehr stark inhaltsorientiert.“

Vielleicht rührt das aus seiner ersten Karriere. Als er richtig in die Poltik einstieg, war er Harvard-Professor, leitete ein Institut der Uni Köln mit 50 Mitarbeitern, war im Sachvertständigenrat der Bundesregierung. Er beriet das Gesundheitsministerium unter Andrea Fischer und Ulla Schmidt. „Ich war eigentlich auf dem klassischen Weg der Forschung“, erzählt der 58-Jährige. „Dann ist mir klar geworden: Die Umsetzung geht am besten, wenn man es selber macht.“ So kam Karl Lauterbach in die Politik.

Mittlerweile ist er ebenso Dauergast in Polittalkshows wie Anfeindungen und „gravierenden Drohungen“ ausgesetzt. Vandalismus an seiner Wohnung, an seinem Auto. Lauterbach hat rund um die Uhr Personenschutz. Drohungen gebe es auch gegen seine Familie. „So gut ich das für mich selbst abschütteln kann, bei meiner Familie kann ich das nicht“, gesteht er. Und dennoch will er weitermachen. Will weiterhin zu wenig schlafen, weil er zu viel Arbeit hat, will aktuell weiterhin an vielen Infoständen in den Fußgängerzonen stehen und sich fragen lassen. Zur Pandemie. Zur Rente. Zur Zukunft der SPD. Diese Nähe zum Bürger, die er vor Corona beim Wadenwahlkampf bis in den sechsten Stock zu den Menschen zu Hause suchte, sei besser als Veranstaltungen mit anderen Politikern.

Leverkusen, sagt der Wahl-Kölner, habe er 2005, als er das erste Mal für den Bundestag kandidierte, schon gekannt. „Ich hatte hier mit Ärzten Studien gemacht.“ Heute kennt er es noch besser, ordnet Leverkusen als Hochrisiko-Stadt ein, auch wegen der ansässigen Chemieindustrie. Die Sicherheit für Bürger zu erhöhen, sei eines seiner Themen für die nächste Legislaturperiode. Andere: die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Autobahnfragen, Ärzte und Pflegepersonal in Leverkusen binden.