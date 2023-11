Der „Kapitän“ der Schiffsbrücke Leverkusen geht von Bord Karl Lange im Alter von 83 Jahren gestorben

Karl Lange ist tot. Der langjährige Vorsitzende des Fördervereins der Wupperschiffsbrücke starb am 25. Oktober im Alter von 83 Jahren. „Mehr als 20 Jahre seines Lebens hat Karl Lange der Wiedererrichtung der Schiffsbrücke in der alten Wuppermündung gewidmet“, schreibt der Förderverein in einem Nachruf. „Dabei hat er nicht nur mit technischem Know-how, sondern auch mit ehrgeizigem Engagement, notwendiger Nachdrücklichkeit und großem körperlichen Einsatz dazu beigetragen, dass diese Attraktion am Leverkusener Rheinufer als Denkmal erhalten bleibt.“