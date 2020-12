Erfolgreich und sozial engagiert : Karl-Heinz Horst erhält Leverkusener Unternehmerpreis

Leverkusen Karl-Heinz Horst, Geschäftsführer der GIA mbH, ein Dienstsleiter für Prozessautomation und IT-Leistungen, ist Unternehmer des Jahres 2020. Den neu initiierten Nachwuchspreis erhält Stefan Lutz von der Stefan Lutz GmbH Schreinerei & Bauelemente.

Erstmals hat die Wirtschaftsförderung in diesem Jahr auch einen Nachwuchspreis ausgeschrieben. Preisträger ist Stefan Lutz, Gründer und Geschäftsführer der Stefan Lutz GmbH Schreinerei & Bauelemente. 2016 startete Stefan Lutz seine Unternehmung mit vier Gesellen und zwei Bürokräften. Seit dieser Zeit wuchs die Belegschaft in jedem Jahr um einen Mitarbeiter im Handwerksbereich. Heute zählen zehn Mitarbeiter zum Team. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer ist Stefan Lutz zudem öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Tischler Handwerk. Er setzt sich regional ein, etwa. in der Werbe- und Fördergemeinschaft Schlebusch, dem örtlichen Karnevalsverein oder in Initiativen der Kreishandwerkerschaft. Für seine Mitarbeiter gibt Angebote zur Altersvorsorge, des Fahrradleasings, der Nutzung flexibler Arbeitszeiten und ein großes Weiterbildungsangebot.