Bauarbeiten in Leverkusen : Karl-Carstens-Ring: Sanierung startet

Erneuerung und Umbau sollen auch Gefahrstellen beseitigen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Am kommenden Montag rückt Baugerät zwischen Willy-Brandt-Ring und Dhünn an. Eine Umleitung führt über den Moosweg. Zuerst widmen sich die städtischen Technischen Betriebe (TBL) den Fahrspuren in Richtung Brandt-Ring.

Wer über den Karl-Carstens-Ring fährt, hat’s schon länger gemerkt: Der Straßenbelag ist nicht mehr der beste, vor allem aus Richtung Willy-Brandt-Ring. Die Schäden geht die Stadt jetzt an: Ab Montag, 3. Mai, startet der erste Bauabschnitt der Fahrbahninstandsetzung zwischen Willy-Brandt-Ring und Dhünnbrücke. Zuerst widmen sich die städtischen Technischen Betriebe (TBL) für die kommenden Wochen den Fahrspuren in Richtung Willy-Brandt-Ring:

• Umleitung Der Verkehr kann vom Willy-Brandt-Ring in Richtung Gustav-Heinemann-Straße fließen. Für die Gegenrichtung gibt es eine Umleitung über den Moosweg. „Der Kreisverkehr mit Dhünnberg und Sauerbruchstraße wird ausgespart, sodass der Verkehr über die Straße Dhünnberg weiterhin laufen kann. Die Erreichbarkeit des Klinikums ist jederzeit gegeben“, heißt es von Stadt und TBL.

• Busse In Richtung Leverkusen-Mitte fahren die Linien 209 und 211 in der Bauzeit über Gustav-Heinemann- und Kalkstraße. Die Haltestellen „Museum/K.-Carstens-Ring“, „Am Gesundheitspark“, „Klinikum“ und „Heidehöhe“ entfallen. Wer diese erreichen will, soll an der Haltestelle „Scharnhorststraße“ in eine der Linien aus der Gegenrichtung umsteigen. Fahrgäste aus Steinbüchel können die Linie 207 nutzen – ohne Umstieg.