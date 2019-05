Einbruch bei Bayer 04-Spieler : Kranker Karim Bellarabi verpasst Zeugenaussage

Leverkusen/Krefeld Einer Einbruchserie in dessen Wohnort Krefeld fiel auch Bayer 04-Star und Nationalspieler Karim Bellarabi zum Opfer. Die mutmaßlichen Täter wurden zwischenzeitlich ermittelt. Ihr Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls wird aktuell vor dem Krefelder Landgericht verhandelt.

Dabei sollte am Mittwochmorgen auch der Fußballspieler eine Aussage machen. Entsprechend groß war die mediale Aufmerksamkeit, die sich auf den Prozesstag richtete. Allein: Gericht und Prozessbeobachter nebst Medien warteten vergebens auf den elfmaligen A-Nationalspieler.

Bellarabi meldete sich am Vormittag krank und erschien nicht zur Aussage. Die Krankheit des prominenten Zeugen wurde vom Gericht nochmals telefonisch bestätigt und Bellarabi somit auch richterlich entschuldigt. So verlief der Prozesstag am Ende ohne große Höhepunkte.