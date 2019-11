Gesamtschule Schlebusch : Spendenaktion Karawane freut sich über 10.000 Euro

Leverkusen (MD) Zwischen Leverkusen und Vaduz, der Hauptstadt Lichtensteins, liegen runde 600 Kilometer. Für viele ist das selbst mit dem Auto eine sehr lange und anstrengende Fahrt. Doch die Schüler der Gesamtschule Leverkusen Schlebusch (GLS) haben es getoppt und sind die Strecke gelaufen.

Auch in diesem Jahr hat die GLS mit ihrem Projekt „Karawane“ für einen guten Zweck Spenden gesammelt. Insgesamt 10.000 Euro wurden von Eltern und Großeltern, aber auch von Firmen und Geschäften in Leverkusen gespendet.

Bei dem Projekt „Karawane“ handelt es sich nicht um einen typischen Spendenlauf auf einem Sportplatz oder um einen See herum, sondern die Schüler laufen von Leverkusen in eine Europäische Hauptstadt. Und bekommen für jeden Kilometer oder jede Etappe ein vorher ausgehandelten Geldbetrag, der anschließend gespendet wird.

Nachdem in den Vorjahren Berlin, London und Prag die Ziele waren, ging es nun in den Süden in Richtung Alpen. Vaduz in Lichtenstein war das Ziel. 44 Schüler von der fünften bis zur zwölften Klassen unterstützten das Projekt. In kleinen Gruppen wurden die Tagesetappen aufgeteilt, so dass jeder im Schnitt fünf Kilometer laufen musste.