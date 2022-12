Vor Rechts- und Gegen-Demo in Köln Unbekannte beschmieren Kanzlei-Eingang von „Aufbruch Leverkusen“

Die Schmierereien stehen möglicherweise im Zusammenhang mit einer Demonstration, zu der Beisicht für kommenden Sonntag, 4. Dezember, in Köln aufgerufen hat. „Bei seinem letzten Aufmarsch im September 2022 folgten ihm etwa 800 Menschen“, teilte das „Antifaschistische Aktionsbündnis Köln gegen Rechts“ in einer Pressemitteilung mit, die exakt eine Stunde nach der Mitteilung von Beisicht im Mail-Briefkasten der Rheinischen Post einging. „Die Redner auf seiner Kundgebung am Dom waren allesamt jahrelang aktive Rechtsextremisten“, schreibt die Antifa. Zudem seien auch Corona-Leugner und „russische Chauvinisten“ mitgelaufen, „denen es offensichtlich egal ist, vor welchen rechten Karren sie sich da spannen lassen“. Das linksgerichtete Aktionsbündnis hat für Sonntag eine Gegendemonstration in Köln angekündigt – zeitgleich zu der Demo des „Aufbruch Leverkusen“-Manns. „Wir rufen dazu auf, sich der rechtsextremen Propaganda von Markus Beisicht entgegenzustellen“, schreibt die Antifa in der Pressemitteilung. Zu den Schmierereien an Beisichts Kanzlei äußert sie sich nicht.