Vor Rechts- und Gegen-Demo in Köln Kanzlei-Eingang von „Aufbruch Leverkusen“-Mann verwüstet

„Nazischwein“ hat jemand auf die gläserne Eingangstür der Kanzlei von Rechtsanwalt Markus Beisicht gesprüht, dazu – ebenfalls in großen schwarzen Lettern – die Buchstaben BESKHF. Ein Briefkasten steht offen, das Kanzleischild liegt auf dem Boden. In der Nacht zu Donnerstag – so berichtet es Beisicht, der für den ultrarechten Verein „Aufbruch Leverkusen“ im Stadtrat sitzt – hätten Unbekannte den Eingangsbereich seiner Kanzlei an der Gartenstraße in Opladen beschmiert und Zerstörungen angerichtet – zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen.