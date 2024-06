Arbeiten in zwei Fußgängerzonen in Leverkusen Kanalsanierung in Opladen dauert bis Ende Juni

Leverkusen-Opladen · Flaniermeile gleich Bauzone: In zwei der drei Fußgängerzonen in Leverkusen wird derzeit kräftig Hand beziehungsweise Bauwerkzeug angelegt – am Pflaster und am Kanal.

14.06.2024 , 08:00 Uhr

Auf der Bahnhofstraße lassen die TBL den Kanal von innen sanieren. Ende des Monats sollen die Arbeiten beendet sein. Foto: Ludmilla Hauser

Die Fußgängerzonen in Wiesdorf und in Opladen müssen sich Fußgänger derzeit mit Baugerät und Absperrungen teilen: Die Technischen Betriebe der Stadt (TBL) arbeiten aktuell an beiden Standorten. Schon seit Anfang des Jahres werden die Pflastersteine am Wiesdorfer Platz instandgesetzt – abschnittsweise arbeiten sich die Pflasterer in Richtung Rathaus voran. Seit wenigen Wochen gibt es nun auch in der Opladener Fußgängerzone, speziell auf der Bahnhofstraße bis in den Kreuzungsbereich Kölner Straße, Einschränkungen wegen Bauarbeiten. Bauarbeiten? Manch ein Passant mag davon vor allem irritiert sein, weil die Fußgängerzone erst vor wenigen Jahren innerhalb des Stadtteilenwicklungskonzepts Opladen frisch hergerichtet wurde – inklusive weich gefedertem Spielplätzchen, Bänken, Bäumen und Wasserspiel auf der Bahnhofstraße. Jetzt bestimmen rot-weiße Absperrgitter das Bild. Allerdings geht es in Opladen anders als in Wiesdorf nicht um den Straßenbelag, sondern um Unterirdisches. Der Kanal muss von innen saniert werden. „Hierfür werden im Bereich der Einstiegsschächte angrenzende Baustelleneinrichtungsflächen angelegt“, informieren die TBL. Ende Juni sollen die Arbeiten sowohl in der Wiesdorfer City als auch in Opladen beendet sein.

(LH)