Leverkusen Muslime gegen Rassismus

Infoplakate an sechs verschiedenen Orten in der Stadt sollen auch Sensibilität für Menschen mit Behinderung schaffen. Auf den Plakaten sind Statements aus dem Koran, die für Gleichberechtigung unter den Menschen stehen. „Wir haben nach der Rassismus-Debatte 2020 Recherche betrieben und geschaut, was der Koran über diese Themen sagt“, erzählt Pressesprecher Zeeshan Mahmood. „Der Prophet Mohammad sagt, dass Allah nicht auf unser Aussehen schaut, sondern nur auf unsere Herzen“, erzählt Iman Mohammad. Bis zum 30. März werden die Sprüche und Bilder in der Stadt, beispielsweise an der Gustav-Heinemann-Straße, zu sehen sein.