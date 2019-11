Kammerorchester Leverkusen : Ensemble mit Vorliebe für Barock

Info

„Musikalische Fantasien aus Europa“ stellt das Kammerorchester Leverkusen (Ltg. Gabriele Nussberger, Solo-Viola Klaus Müller) beim Herbstkonzert am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr in der Christuskirche, Dönhoffstr. 2, vor. Eintritt zwölf, ermäßigt sechs Euro. Das Orchester probt mittwochs von 19.45 bis 22 Uhr in der Musikschule Leverkusen. Schnuppern erlaubt.