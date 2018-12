Geschenke aus der Heimat: Bilder, in denen man baden möchte

Leverkusen Wer zum Fest ein Stück Leverkusen verschenken möchte: Es gibt neue, schöne Kalender und ein Memory-Spiel.

In die Bilder von Holger Klaes möchte man eintauchen. Sie zeigen Leverkusen von einer Seite, die vielen bei den aktuellen Diskussionen um Feinstaub, Autobahnausbau, Deponie-Öffnung und Bayer-Stellenstreichungen vorkommt wie aus einer anderen, reizvollen Welt. Der Sensenhammer wird in Sonnenlicht gebadet, der Japanische Garten erscheint anmutig, St. Albertus Magnus in der Waldsiedlung ist in Abendstimmung getaucht, und vor Schloss Mors­broich neigen sich die gelben Köpfe der Narzissen.