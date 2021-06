Umweltausschuss dagegen : Kahlschlag an der Wiembachallee abgesagt

Leverkusen Die Pläne, aus Gründen des Hochwasserschutzes das Bett des Wiembachs zu verbreitern und auf der Wiembachallee bis zu 300 Bäume abzuholzen, haben eine klare politische Absage erhalten.

Auch der Naturschutzbeirat des Stadtrats lehnt die Pläne ab. Kritik kommt ebenso von den Leverkusener Naturschutzverbänden BUND und Nabu. „Noch mehr CO 2 -speichernde und sauerstoffbildende sowie feinstaubbindende und klimakühlende Bäume zu verlieren, können wir uns nicht leisten“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Verbände. Deshalb stünden sie den Plänen „kritisch bis ablehnend“ gegenüber. „Es handelt sich um Hybrid-Säulen-Hainbuchen, die zwischenzeitlich ihren Säulenwuchs aufgegeben haben.“ Sie bildeten jetzt eine dunkle, schattige Allee in Viererreihe. „Das ist für den Bach und seine Flora und Fauna zum Problem geworden, so dass sich aus Naturschutzgründen durchaus eine Renaturierung von Bach, Ufer und Allee denken lässt.“ Doch gebe es alternative „den Alleecharakter und die Bäume schonende Möglichkeiten“, meinen die Naturschützer.