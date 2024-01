Nach Wetterwarnung Kältefrei für Leverkusens Schüler

„Glatteisgefahr und Schneefälle lassen morgen voraussichtlich auch in Leverkusen einen Unterrichtsbetrieb in Präsenz nicht zu“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung am Dienstag. In Absprache von Schulträger und Bezirksregierung sei entschieden worden, den Schülern keine Gefährdung auf dem Schulweg zuzumuten. „Die Schulen wurden entsprechend informiert“, heißt es weiter.