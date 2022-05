Bauarbeiten verursachen Kabelschaden : 700 Lützenkirchener ohne Internet, Telefon und TV

Lützenkirchen Seit vergangenem Freitag geht nichts mehr – kein Internet, kein Telefon, kein Fernsehen. Jedenfalls für zahlreiche Kunden des Telekommunikationsanbieters Vodafone in Lützenkirchen.

Vodafone bestätigt, es gebe in der Tat seit dem 6. Mai, 9 Uhr, „eine lokale Störung in einem kleinen Teil des Kabelnetzes im Bereich Leverkusen-Lützenkirchen: Bei bis zu 700 Haushalten sind Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar. Ursache ist ein Kabelschaden auf dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese 700 Kunden an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen sind“, berichtet ein Unternehmenssprecher. Entstanden sei der Kabelschaden „durch Dritte – bei Bauarbeiten“, mit denen Vodafone nichts zu tun hatte. Es soll sich dabei laut den städtischen Technischen Betrieben (TBL) aber nicht um die Baustelle Lützenkirchener Straße handeln, wie unter Betroffenen am Wochenende laut überlegt wurde. Vielmehr soll nach RP-Informationen bei einem Hausneubau in Quettingen der entsprechende Kabelstrang stark beschädigt worden sein.