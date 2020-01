Anny Hartmann im K 1 : „Wer fröhlich ist, wird toleranter“

Wiesdorf Kabarettistin Anny Hartmann zog bei ihrem Auftritt eine bissige Bilanz zu 2019.

Jahresrückblick? Schon wieder? Tatsächlich bot die Kölner und mehrfach ausgezeichnete Kabarettistin Anny Hartmann ihren Gästen am Mittwoch im Wiesdorfer K 1 eine amüsante und scharfsinnige Nachhilfestunde in Politik und Weltgeschehen. Mit Humor, scharfem Verstand und spitzer Zunge zerpflückte sie das vergangene Jahr in einzelne Monate und besondere Geschehen. Frei nach dem Motto „Das (Aller)Letzte zum Schluss“ verpackte sie ihre „politisch nicht ganz so korrekten Gedanken“ in bissige Geschichten und wahre Begebenheiten.